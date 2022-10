Ucraina, bombardato ponte pedonale a Kiev: il video dell'esplosione

Il ponte Klitschko, chiamato anche ponte di vetro, e usato ogni giorno da centinaia di persone che lo percorrono a piedi o in bici, è stato colpito dai bombardamenti che lunedì mattina hanno interessato diverse zone di Kiev. La struttura però sembrerebbe essere ancora in piedi

Tra gli obiettivi dei missili russi, che lunedì mattina si sono scatenati su alcune città ucraine, è finito anche il ponte Klitschko, chiamato dagli abitanti di Kiev "ponte di vetro". Nelle immagini di una telecamera di sorveglianza, poi diffuse sui social, si vede l’esplosione avvenuta alle 8:18 ora locale. In quel momento, per fortuna, il ponte era deserto. La struttura, nonostante la potente deflagrazione, sembra rimasta ancora in piedi.