Israele - Hamas, stallo su negoziati per la tregua, si riprende domani

Hamas prosegue i negoziati per la tregua a Doha, martedì al Cairo "Israele sta sabotando la pace", dicono. Netanyahu: "Voi come i nazisti, non porremo fine alla guerra". Contro di lui monta la protesta, critici anche i familiari dei rapiti. Stop ad al Jazeera, Israele confisca le attrezzature. La tv qatariota definisce "criminale" la decisione di spegnere il canale in Israele e prepara una risposta legale. Intato 16 persone sono morte in seguito a due raid condotti da Israele su altrettante abitazioni a Rafah. Poco prima tre soldati israeliani erano stati uccisi da Hamas al confine con Gaza. Per la prima volta dal 7 ottobre, intanto, gli Usa la scorsa settimana hanno deciso di bloccare una spedizione di munizioni in Israele.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: