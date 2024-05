Al Jazeera, storia della tv del Qatar al centro delle polemiche

Dal 5 maggio l'emittente del Qatar non è più visibile per gli israeliani. Il governo Netanyahu ha votato la chiusura delle attività e la confisca delle attrezzature della tv, accusata di essere "il megafono" di Hamas a Gaza e di "istigare" contro Israele. Al Jazeera, dal 1996, anno del lancio delle sue trasmissioni in arabo, si è affermata progressivamente come fonte di notizie capace di competere con i grandi media occidentali

Israele spegne Al Jazeera: dal 5 maggio l'emittente del Qatar non è più visibile nel Paese. Il governo Netanyahu ha infatti votato la chiusura delle attività - per 45 giorni - e la confisca delle attrezzature della tv, accusata di essere "il megafono" di Hamas a Gaza e di "istigare" contro Israele. Una decisione, questa, respinta da Al Jazeera, che l'ha definita "criminale" ( TUTTE LE NOTIZIE LIVE SULLA GUERRA ).

Lo scorso aprile la Knesset israeliana aveva varato una legge per bandire le "emittenti straniere che danneggiano la sicurezza dello Stato". Il ministro delle Comunicazioni, Shlomo Karhi, ha quindi firmato i provvedimenti che comprendono "la chiusura degli uffici, la confisca delle attrezzature del canale, compresi possibilmente i cellulari, e il blocco dell'accesso al sito web della tv". Il capo del network in Israele e nei Territori, Walid Omary, ha preannunciato un possibile ricorso in tribunale. Mentre Hamas ha accusato Israele di voler "nascondere la verità" sulla guerra, mentre l'Onu ha chiesto che il provvedimento sia ritirato.

Dagli inizi al tema delle sovvenzioni

Jazeera è stata fondata a Doha nel 1996 con un decreto emesso dall'ex emiro del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifaal-Thani. Pur stabilendo che il canale dovesse essere "totalmente indipendente da ogni influenza", il decreto prevedeva anche un prestito governativo di 150 milioni di dollari per "la sua creazione e la copertura dei costi operativi per 5 anni". Sebbene Al Jazeera Media Network sia un'azienda privata, l'emittente ha mantenuto alcuni finanziamenti del governo del Qatar, che i suoi critici spesso citano quando mettono in dubbio la sua indipendenza editoriale da Doha. L'emittente oda subito emersa come rivale dei giganti dei media internazionali, ma la sua copertura senza esclusione di colpi come auto definito "primo canale di notizie indipendente nel mondo arabo" ha anche scatenato una serie di controversie legali nella regione nei suoi primi anni.

I numeri

Il canale afferma di operare in 95 Paesi con 70 uffici e uno staff di 3.000 dipendenti, con un pubblico globale di 430 milioni di case. Al Jazeera, il primo canale di notizie in lingua araba della rete, è stato affiancato nel 2006 da un servizio in inglese. Al Jazeera e Al Jazeera English - i canali di punta della rete - hanno linee editoriali distinte con il canale in lingua araba che più spesso deve affrontare critiche dall'interno della regione. La rete include anche un canale di affari pubblici in diretta, Al Jazeera Mubasher, e il suo canaleAJ+ solo digitale, rivolto a un pubblico giovanile.

Il ruolo della rete durante le rivolte in Medio Oriente

Quando un'ondata di rivolte popolari ha travolto il Medio Oriente e il Nord Africa nel 2011, Al Jazeera è stata vista come un fattore chiave per plasmare l'opinione pubblica perché ha concesso uno spazio di trasmissione senza precedenti ai gruppi di opposizione, in particolare ai Fratelli Musulmani. La rete ha dovuto affrontare pressioni da parte dei governi di tutta la regione ed è diventata ilfulcro della faida tra Il Cairo e Doha dopo la cacciata militare del presidente egiziano dei Fratelli Musulmani Mohamed Morsi nel 2013. Il Cairo lo considerava portavoce del movimento islamista di Morsi e le autorità egiziane hanno arrestato tre giornalisti di Al Jazeera. Nel 2017, i vicini del Qatar, guidati dall'Arabia Saudita, hanno imposto un blocco diplomatico ed economico di tre anni alla monarchia del Golfo. Oltre a chiedere al Qatar di tagliare ilegami con i Fratelli Musulmani e la sua organizzazione sorella Hamas, e di ridurre le relazioni con l'Iran, gli Stati boicottatori hanno anche chiesto la chiusura di Al Jazeera e di tutti i suoi affiliati. Il canale ha definito le pressioni untentativo di "mettere a tacere la libertà di espressione".

La copertura della guerra Hamas-Israele

Dall'inizio della guerra a Gaza, il 7 ottobre, Al Jazeera ha trasmesso continui resoconti sul campo. Le sue trasmissioni sono state tra le più seguite in Medio Oriente, nonostante il diffuso disincanto nei confronti della copertura mediatica occidentale. Il mese scorso Netanyahu ha definito Al Jazeera un "canale terroristico", dicendo che avrebbe "agito immediatamente" perfermare le sue attività dopo l'approvazione di una nuova legge. All'epoca, l'emittente definì la proposta di divieto "parte diuna serie di attacchi sistematici israeliani per mettere a tacere Al Jazeera", che secondo la tv araba includeva l'uccisione di Shireen Abu Akleh, uno dei giornalisti più importanti nella regione, mentre copriva un raid israelianonella Cisgiordania occupata nel maggio 2022. Dall'inizio della guerra a Gaza, l'ufficio di Al Jazeera nel territorio palestinese è stato bombardato e due dei suoi corrispondenti sono stati uccisi. A gennaio, Israele ha affermato che ungiornalista dello staff di Al Jazeera e un freelance uccisi in un attacco aereo a Gaza erano "agenti terroristici". Il mese successivo, ha accusato un altro giornalista del canale, ferito in uno sciopero separato, di essere un "vice comandante dicompagnia" di Hamas. Al Jazeera ha negato le accuse di Israele e lo haaccusato di prendere di mira sistematicamente i dipendenti di Al Jazeera nella Striscia di Gaza. Il suo capo ufficio a Gaza, Waelal-Dahdouh, è stato ferito in un attacco israeliano a dicembre che ha ucciso il cameraman della rete. Sua moglie, due dei loro figli e un nipote sono stati uccisi nel bombardamento di ottobre del campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza.