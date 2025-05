Maddie McCann, Sun: “Nel covo di Brueckner foto di bimbi e giocattoli”

A quasi 18 anni dalla scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo, Maddie McCann torna al centro della cronaca in un’inchiesta del Sun (Madeleine McCann: The Unseen Evidence) che andrà in onda stasera su Channel 4. Il tabloid britannico promette di svelare quanto trovato dalla polizia tedesca durante una perquisizione fatta nel covo abbandonato di Christian Bureckner, principale sospettato del rapimento della bimba inglese (tre anni all’epoca del fatti). Gran parte delle prove sarebbero state rinvenute per caso in una fabbrica in disuso che Brueckner aveva acquistato per 20.000 sterline nel 2008, un anno dopo la scomparsa di Madeleine: vestiti e giocattoli per bambini, armi e munizioni senza licenza, maschere, sostanze chimiche e più di 75 costumi da bagno per piccoli. Alcune fotografie mostrerebbero Brueckner, nudo, in un luogo di interesse chiave per gli investigatori: la diga di Arade, a 35 miglia da Praia da Luz (che è stata perquisita nel 2023). Nel covo abbandonato ci sarebbe stato anche un hard disk con centinaia di immagini che gli inquirenti tedeschi continuano a tenere segrete.