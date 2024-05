Ucraina, Zelensky in lista ricercati di Mosca. Kiev: "Sono disperati"

Il presidente ucraino Zelensky è stato inserito nella lista dei ricercati del ministero dell'Interno russo e nei suoi confronti è stato aperto un procedimento penale. Un ordine di arresto è stato emesso anche per l'ex presidente ucraino Petro Poroshenko. Entrambi sono stati inseriti nella lista dei ricercati di Mosca, ma per nessuno dei due è stata resa nota l'accusa. Per il ministero degli Esteri ucraino tutto questo "è la prova della disperazione della macchina statale e della propaganda russa"