Germania, attivisti per il clima bloccano l'aeroporto di Monaco

I manifestanti di Ultima Generazione si sono "attaccati alle piste", ha riferito un portavoce dello scalo tedesco, per protestare contro l'impatto ambientale dei viaggi aerei. Nel frattempo l'aeroporto di Monaco di Baviera è stato costretto, per motivi di sicurezza, a bloccare tutti i voli per quasi tre ore. Otto attivisti sono stati arrestati dalla polizia

Questa mattina gli attivisti per il clima di Ultima Generazione hanno organizzato una protesta all'aeroporto di Monaco di Baviera, costringendo lo scalo tedesco a bloccare tutti i voli per quasi tre ore. I manifestanti sono entrati nell'aerea interna della struttura e, secondo quanto riferito da un portavoce dell'aeroporto, citato dal quotidiano Die Welt , “si sono attaccati alle piste”. La manifestazione, che ha coinciso con uno dei weekend più trafficati dell'anno, ha portato alla chiusura temporanea dello scalo, provocando numerose cancellazioni e ritardi.

La protesta

Come riporta sempre la testata tedesca, diversi attivisti climatici hanno tagliato una recinzione e sono rimasti immobili sull'asfalto, impedendo così, per motivi di sicurezza, il decollo di qualsiasi aereo. Alcuni manifestanti tenevano tra le mani dei cartelli, con scritto “Il problema è il governo, non la nostra vacanza”. L'obiettivo era quello di evidenziare l'impatto ambientale dei viaggi aerei. Sul posto è poi intervenuta la polizia che ha arrestato otto attivisti.

Nancy Feaser: "Azione criminale"

"Azioni criminali che mettono in pericolo il traffico aereo" e danneggiano la lotta per la protezione dell'ambiente perché "provocano solo incomprensioni e rabbia". Così il ministro dell'Interno federale tedesco, Nancy Faeser, ha commentato la protesta degli attivisti. "È positivo - ha commentato su X - che la polizia federale sia intervenuta rapidamente. Gli autori del reato devono essere perseguiti in modo conseguente e le misure di protezione in aeroporto devono essere verificate".