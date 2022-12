Guerra Russia-Ucraina, Putin: accordo inevitabile

Il processo per la soluzione della situazione in Ucraina non sarà facile, tutti i partecipanti dovranno accordarsi in base alla realtà "sul campo". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. "Il processo di risoluzione nel suo insieme, sì, probabilmente non sarà facile e richiederà del tempo. Ma in un modo o nell'altro, tutti i partecipanti a questo processo dovranno accordarsi in base alle realtà che si stanno sviluppando sul campo", ha spiegato parlando a una conferenza stampa dopo una visita in Kirghizistan (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).