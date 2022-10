9/10 ©Ansa

Per ripararsi dagli effetti di una bomba atomica o termonucleare, il modo migliore è rifugiarsi all’interno di un bunker antiatomico o diversi metri sottoterra, in metropolitane o cantine, e non uscire per almeno 12 ore. In questo modo si evitano gli effetti diretti della ricaduta di materiale radioattivo, ma si tratta in realtà di una precauzione la cui durata dipende da diversi fattori, compresa la potenza dell'ordigno, la quantità di materiale radioattivo sollevato e le condizioni esterne successive all'esplosione