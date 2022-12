"I terroristi cercano deliberatamente di lasciarsi alle spalle quante piu' trappole mortali possibile. Mine terrestri sepolte, trappole esplosive, edifici minati, automobili einfrastrutture... Sono piu' di 170.000 chilometri quadrati di territorio pericoloso", ha detto Zelensky nel suo consueto discorso a tarda notte. Le forze russe hanno collocato i sistemi lanciarazzi Grad sul territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia, accanto alle unità di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito. Papa Francesco si è visibilmente commosso e ha interrotto la sua preghiera all'Immacolata mentre invocava la pace per l'Ucraina ai piedi della Statua mariana in Piazza di Spagna a Roma. 'Sull'odio vinca l'amore, sulla menzogna vinca la verità, sull'offesa vinca il perdono, sulla guerra vinca la pace". Brittney Griner, la star del basket femminile Usa detenuta da mesi in Russia, è stata liberata nell'ambito di uno scambio di prigionier i con Viktor Bout, trafficante di armi.