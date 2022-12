La Casa Bianca prepara nuovi aiuti militari da 275 mln per difesa aerea. 'Raggiungere un accordo sull'Ucraina è inevitabile', ha annunciato ieri il presidente russo Vladimir Putin , continuando tuttavia ad attaccare l'Occidente: 'Ha trasformato l'Ucraina in una colonia' e poi ammette problemi logistici nell'operazione militare. A Istanbul un incontro fra diplomatici di Usa e Russia. L'amministrazione Biden ha espresso "preoccupazioni" in merito alla richiesta da parte di Kiev di bombe a grappolo, armi bandite da oltre 100 Paesi (Usa esclusi) ma che la Russia sta usando nel conflitto ucraino. La cestista americana Brittney Griner è tornata in Texas, dopo uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout.