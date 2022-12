Guerra in Ucraina, Mosca: nessuna tregua a Natale e Capodanno

Mondo

Ucraina, gli Stati Uniti pronti a inviare missili Patriot a Kiev

A riportare l'indiscrezione è la Cnn, che cita tre dirigenti americani. Il piano per la spedizione dei sistemi di difesa antiaerei potrebbe essere approvato in settimana. Si tratta di armi dall'alto carico esplosivo, progettate negli anni '80 e utilizzate per la prima volta in un conflitto durante la guerra del Golfo. Giappone, Germania e Israele hanno acquistato questi sistemi di difesa, inviati anche ad alleati Nato (come la Polonia)

Gli Stati Uniti avrebbero deciso di inviare a Kiev missili Patriot per la difesa aerea. Ad anticipare la notizia è stata la Cnn, secondo cui dal Pentagono dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale in settimana. Secondo quanto riportato dalla testata americana, che cita tre dirigenti americani, il piano deve ancora essere approvato dal segretario della Difesa, Lloyd Austin. Andrà poi firmato dal presidente Joe Biden. I militari ucraini saranno addestrati a usare i missili nella base Usa di Grafenwoehr, in Germania

I missili Patriot sono stati pensati per proteggere le forze di terra contro gli attacchi aerei. Sono dotati di testate a frammentazione con alto potenziale esplosivo. Fino a poco tempo fa sono stati utilizzati anche nel sistema di Scudo antimissile americano. In foto: un lanciatore Patriot americano all'aeroporto di Rzeszow-Jasionka, Polonia