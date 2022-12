Guerra Ucraina, gli Stati Uniti pronti a inviare missili Patriot a Kiev: come funzionano

A riportare l'indiscrezione è la Cnn, che cita tre dirigenti americani. Il piano per la spedizione dei sistemi di difesa antiaerei potrebbe essere approvato in settimana. Si tratta di armi dall'alto carico esplosivo, progettate negli anni '80 e utilizzate per la prima volta in un conflitto durante la guerra del Golfo. Giappone, Germania e Israele hanno acquistato questi sistemi di difesa, inviati anche ad alleati Nato (come la Polonia).