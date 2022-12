I militari russi hanno preso 40 bambini ucraini da Lysychansk e Severodonetsk e li hanno portati nella regione di Stavropol, sul territorio della Federazione Russa. L'accusa arriva dal Centro di resistenza nazionale, come riporta Ukrinform. Gli Usa "non consentiranno che i commenti della Russia dettino l'assistenza alla sicurezza che forniamo all'Ucraina": lo ha detto il portavoce del Pentagono Pat Ryder in risposta al monito russo che l'eventuale invio di missili Usa Patriot a Kiev "portera' a conseguenze imprevedibili". Trovata l'intesa sul nono pacchetto di sanzioni alla Russia e per sbloccare gli aiuti da 18 miliardi di euro all'Ucraina: la Polonia ha ritirato l'obiezione sulla global minimum tax, che aveva bloccato il via libera.

La Russia ammassa le truppe e le armi per una nuova offensiva invernale in Ucraina. A lanciare l'allarme gli ultimi briefing del presidente Zelensky e dei suoi generali. Un attacco su vasta scala dal Donbass, da sud o anche dalla Bielorussia potrebbe essere sferrato già a gennaio o al massimo in primavera, secondo gli ucraini. Putin ha definito le azioni dell'Occidente "una guerra economica".