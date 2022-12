Zelensky: "Putin-Macron? Non credo darà risultati"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha declinato ancora una volta l'ipotesi di un negoziato con il presidente russo Vladimir Putin, sostenendo di non vederne la ragione. "So che alcuni suggeriscono di sederci al tavolo dei negoziati con Putin, ma non so di cosa dovremmo discutere: Vuole un mondo che corrisponda alla sua visione delle cose, ma la nostra visione è completamente diversa", ha detto in un'intervista all'emittente francese Tf1. Zelensky si è detto scettico anche sull'iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron di mediare in un dialogo con la Russia: "Non credo che colloqui di Macron con Putin porteranno risultati".