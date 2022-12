Conferenza di Parigi, raccolti aiuti a Ucraina per un miliardo di euro

Lo ha confermato la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, come riporta “Le Monde”. "Nonostante l'orrore dei crimini commessi dall'esercito russo a Irpin, Mariupol, Bucha, Izium e in tanti altri luoghi dell'Ucraina, il popolo ucraino continua a battersi con determinazione ammirevole per il proprio Paese e per la propria libertà. Voglio rendergli omaggio”. Così, invece, il presidente Macron

“La conferenza internazionale a sostegno dell’Ucraina organizzata a Parigi ha permesso di raccogliere quasi un miliardo di euro in donazioni per aiutare la popolazione a trascorrere l’inverno in un Paese le cui infrastrutture sono state devastate dagli attacchi da parte dei russi”, ha annunciato Colonna, spiegando che “di questo miliardo di euro, 415 milioni saranno destinati al settore energetico, 25 milioni per l’acqua, 38 milioni per l’alimentazione, 17 milioni per la salute, 22 per i trasporti. Il resto è ancora da definire”.

A Parigi, nel corso della conferenza internazionale di solidarietà per l'Ucraina ( LO SPECIALE SULLA GUERRA DI SKY TG24 ), copresieduta dal presidente francese Emmanuel Macron e da quello ucraino, collegato in videoconferenza, Volodymyr Zelensky, è stato annunciato un pacchetto di aiuti per la popolazione ucraina a fronte degli attacchi russi. L’ammontare dei soldi raccolti è di circa un miliardo di euro. Lo ha specificato la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, come riporta “Le Monde”. Hanno partecipato i rappresentanti di 47 Paesi.

L’omaggio al popolo ucraino di Macron

approfondimento

Francia, crolla popolarità Macron. Sondaggio: indice di fiducia al 32%

“Nonostante l'orrore dei crimini commessi dall'esercito russo a Irpin, Mariupol, Bucha, Izium e in tanti altri luoghi dell'Ucraina, il popolo ucraino continua a battersi con determinazione ammirevole per il proprio Paese e per la propria libertà. Voglio rendergli omaggio”. Così, sempre su Twitter, si è espresso proprio Macron, a margine della conferenza di solidarietà. "Aiutare il Paese a resistere questo inverno", ha detto lo stesso leader, che ha sottolineato come degli aiuti promessi 125 milioni provengano dalla Francia.

“Obiettivo è proteggere Zaporizhzhia”. Mosca risponde

Lo stesso presidente francese ha affermato che esiste un accordo per rimuovere le armi pesanti dall'impianto nucleare di Zaporizhzhia e che sono in corso trattative sulle modalità per la rimozione. “Abbiamo operato per proteggere Chernobyl e il nostro obiettivo è proteggere Zaporizhzhia: le prossime settimane saranno cruciali”. Pronta la risposta del Cremlino, secondo cui non ci sono e non ci sono mai state armi pesanti nella centrale nucleare e che gli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) in missione sul posto possono confermarlo. Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ricordando “le parole del Presidente Putin”.