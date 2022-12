Francia, crolla popolarità Macron. Sondaggio: indice di fiducia al 32%

Mondo

A margine della visita, Emmanuel Macron ha confermato l'intenzione di parlare con Vladimir Putin, anticipata nei giorni scorsi da fonti dell'Eliseo: 'Il negoziato è ancora possibile'. Francia e Usa 'lottano insieme per la libertà e la giustizia' e la loro alleanza è 'essenziale per la difesa della democrazia', dice il presidente Usa alla Casa Bianca insieme al collega francese

Francia e Usa "lottano insieme per la libertà e la giustizia" e la loro alleanza è "essenziale per la difesa della democrazia". Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca insieme al collega francese, Emmanuel Macron, in visita di Stato a Washington.