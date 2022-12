Francia, Macron: "Dal 2023 preservativi gratis per i giovani"

La scelta di Macron

approfondimento

Francia, crolla popolarità Macron. Sondaggio: indice di fiducia al 32%

L’annuncio è arrivato durante il cosiddetto Consiglio Nazionale della Rifondazione (Cnr), consacrato alla salute dei giovani a Fontaine-le-Comte, vicino Poitiers. In Francia, dal 10 dicembre 2018, i preservativi vengono già rimborsati dall'assistenza pubblica su prescrizione medica. Ma ora Macron vuole spingersi oltre: la gratuità da lui annunciata per i giovani tra i 18 e i 25 anni riguarda confezioni da 6, 12 o 24 condom disponibili in farmacia.

"La salute sessuale dei giovani va presa sul serio"

Macron ha poi detto che la "salute sessuale" dei giovani è un "vero tema" da prendere sul serio. Il presidente ha evocato, tra l'altro, la vaccinazione degli adolescenti - ragazzi e ragazze - contro le infezioni da papilloma virus, legate alla comparsa di tumori. “È un enorme lavoro d'informazione - ha avvertito il presidente - bisogna farlo nelle scuole, bisogna moltiplicare gli sforzi e lo faremo". E ancora: "Non escludo di andare verso la vaccinazione obbligatoria", quando si avranno "le giuste raccomandazioni scientifiche". Quanto all'educazione sessuale, ha continuato, "non diamo il meglio su questo tema. La realtà - ha osservato - è molto molto lontana dalla teoria. Dobbiamo sollecitare meglio i nostri insegnanti, dobbiamo tornare a sensibilizzarli".