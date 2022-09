Da sonno a isolamento, i rischi dell'abuso di smartphone per i giovani

4/9 ©Getty

L'isolamento è legato a Internet, che si trasforma spesso in un rifugio per i ragazzi più timidi che hanno difficoltà nelle relazioni con i loro coetanei. “L'isolamento, nei casi più gravi, può diventare una vera e propria malattia: si parla in questo caso di un fenomeno chiamato Hikikomori, che - avvertono gli esperti - espone al rischio di sviluppare malattie psichiatriche. Questo fenomeno, in Italia, riguarda soprattutto i giovani dai 14 ai 30 anni, soprattutto maschi, che trascorrono su Internet oltre 12 ore al giorno”

Gli hikikomori, i giovani che vivono chiusi in una stanza