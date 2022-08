Adolescenti, poche ore di sonno portano a sovrappeso e obesità

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

A tutti è capitato almeno una volta di passare la notte in bianco o di andare a dormire a orari improbabili durante l’adolescenza. La voglia di divertirsi tende a far passare in secondo piano la necessità dell’organismo di recuperare e un corpo pieno di energie tende a risentire meno delle ore piccole. Tuttavia, quando non viene posto un freno a questi comportamenti sregolati, i rischi per la salute rischiano di diventare rilevanti. Secondo uno studio condotto dai ricercatori del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) di Madrid, gli adolescenti che dormono meno di otto ore a notte hanno maggiori probabilità di essere in sovrappeso o obesi rispetto ai loro coetanei che dormono a sufficienza. I risultati della ricerca sono stati presentati durante il congresso della European Society of Cardiology.