Indagine Istat: obeso o in sovrappeso un italiano su due, il 19% fuma

Le persone coinvolte nell’indagine

Come sottolinea lo stesso Istituto sul proprio sito, l’indagine è stata proposta “con l’obiettivo di offrire una lettura più completa delle dinamiche sociali in atto”, rendendo “disponibili congiuntamente le informazioni su abitudine al fumo, eccesso di peso, consumo di alcol e sedentarietà”. I dati, in particolare, sono stati raccolti attraverso un campione che ha compreso circa 19mila e 800 famiglie, per un totale di circa 45mila e 600 individui in totale. E le interviste per portare a termine l’indagine sono state effettuate tra marzo e maggio del 2021.

Fumo, alcol, peso e attività fisica: i dati pubblicati

Da quanto emerso, in particolare, nel 2021, il 19,0% della popolazione con più di 14 anni ha dichiarato di essere un fumatore, per un totale di 9 milioni e 958mila persone, mentre il 24,0% di aver fumato in passato ed il 55,7% di non aver mai fumato. È, invece, pari al 46,2% la parte di popolazione, dai 18 anni in su, ad aver riscontrato un eccesso di peso, con il 34,2% in sovrappeso ed il 12,0% obeso, mentre il 50,9% ha dichiarato di essere in condizione di normopeso. Solo il 2,9%, invece, risulta sottopeso. Proseguendo nell’indagine, l’Istat ha potuto sottolineare come il 66,3% della popolazione dagli 11 anni in su abbia consumato almeno una bevanda alcolica nel corso del 2021. Dalle interviste è stato possibile comprendere anche come il 54,4% beva vino, il 50,4% consumi birra ed il 45,4% aperitivi alcolici, amari, superalcolici o liquori. A proposito dell’attività fisica, infine, è emerso come 19 milioni e 667mila persone, pari al 33,7% della popolazione dai 3 anni in su, non pratichi né sport né attività fisica nel tempo libero. In quest’ambito, tra l’altro, sono state osservate evidenti differenze di genere, dato che risulta sedentario il 36,9% delle donne contro il 30,3% degli uomini.