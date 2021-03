I possibili effetti di una sola sessione di esercizio fisico moderato

Lo studio nel dettaglio



approfondimento

Per compiere lo studio, pubblicato sulle pagine della rivista scientifica Medicine & Science in Sports & Exercise, i ricercatori hanno chiesto a dei soggetti sedentari di pedalare su una cyclette per un'ora, a intensità moderata. Dopo 15 minuti dal termine dell'allenamento hanno testato l'efficacia dei mitocondri (la parte delle cellula responsabile del processo biologico che trasforma in energia gli zuccheri e i grassi) e l'hanno confrontata con quella di una giornata di riposo. "Quello che abbiamo scoperto è che ci sono stati dei lievi aumenti nella capacità di bruciare l'energia", ha spiegato Matt Robinson, principale autore dello studio.

Dal confronto è infatti emerso che dopo l'esercizio i mitocondri dei partecipanti allo studio hanno bruciato in media il 12-13% in più di energia a base di grassi e il 14-17% in più di energia a base di zucchero. "È piuttosto notevole che anche dopo solo un'ora di esercizio, queste persone siano state in grado di bruciare un po' più di energia", ha concluso il ricercatore Robinson. "È molto incoraggiante per le persone rendersi conto che è possibile ottenere benefici per la salute da una singola sessione di esercizio. Stiamo cercando di incoraggiare le persone sedentarie, spronandole a ottenere benefici a lungo termine inserendo gli allenamenti nella propria routine".