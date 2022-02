13/13 ©Ansa

Il 9% è poi dato da servizi sanitari e spese per la salute (in discesa), il 7,9% da mobili, articoli e servizi per la casa (in salita), il 6,8% per quello che rientra nei settori “ricreazione, spettacoli e cultura” (in discesa), il 6,3% da abbigliamento e calzature (in discesa), il 3,4% da bevande alcoliche e tabacchi (in discesa), il 2,6% dalle comunicazioni (in discesa) e l’1,1% dall’istruzione (in salita)