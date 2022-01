Istat: nel 2021 salari in crescita dello 0,6%, cala potere d'acquisto

Crescono le retribuzioni del 2021, cala però il loro potere d'acquisto. A comunicarlo è l'Istat, secondo cui l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie - nella media dello scorso anno - segna un +0,6% rispetto al 2020. Tuttavia, l'istituto sottolinea la salita dell'inflazione nel medesimo periodo (+1,9% in media). "Alla luce della dinamica dei prezzi al consumo, in forte accelerazione nella seconda metà dell'anno e pari a circa tre volte quella retributiva", si registra "una riduzione del potere d'acquisto", fanno sapere.

Le retribuzioni a dicembre 2021

approfondimento

Inflazione, quali sono le città più care in Italia: la classifica

Nel dettaglio, l'Istat comunica che nel solo mese di dicembre 2021 l'indice delle retribuzioni contrattuali registra un +0,1% rispetto a novembre 2021 e un +0,7% rispetto a dicembre 2020. In particolare, l'aumento tendenziale ha raggiunto l'1,2% per i dipendenti dell'industria e lo 0,8% per quelli dei servizi privati, è stato invece nullo per la Pubblica Amministrazione. Le crescite più elevate, spiega l'Istat, riguardano il settore delle farmacie private (+3,9%), delle telecomunicazioni (+2,5%) e del credito e assicurazioni (+2,0%).