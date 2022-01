L'Fmi taglia il Pil italiano del 2022 e rinvia il calo delle bollette

L'economia globale rallenta: il Fondo Monetario Internazionale prevede mezzo punto di crescita in meno nel 2022. Tra i maggiori rischi l'inflazione, i prezzi energetici, le politiche delle banche centrali e i debiti dei paesi emergent.

Possiamo scordarci bollette più leggere nel 2022. È questa l’amara previsione del World Economic Outlook di gennaio firmato dal Fondo Monetario Internazionale: i prezzi del petrolio e del gas non dovrebbero scendere nel corso dell’anno, ma solo rallentare la loro crescita. La svolta è attesa invece per il 2023. E lo stesso discorso vale anche per l'inflazione. Rubinetti (quasi) chiusi Per contrastare il caro dei prezzi si stanno muovendo le banche centrali, che dopo aver chiuso i rubinetti di liquidità a stati e imprese, a partire dagli Stati Uniti, sono pronte a rialzare i tassi di interesse. Non stupisce insomma che l’Fmi tagli le stime di crescita dell’economia globale nel 2022 di mezzo punto. A spingere sul freno è anche il rallentamento delle due principali economie globali.

Cina e Usa frenano Gli Stati Uniti, in cui il presidente Biden non è riuscito per ora ad approvare il suo programma economico, e la Cina, che sta vivendo la più bassa crescita dagli inizi degli anni Novanta. Se le maggiori economie globali frenano, anche l’Italia non può pensare di accelerare. Dopo tre miglioramenti consecutivi delle stime, l’economia italiana dovrebbe decelerare rispetto alle previsioni del Fondo Monetario Internazionale.