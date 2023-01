L'inflazione rallenta anche in Francia, ecco perché scende lo Spread

I segnali sui prezzi che arrivano dall'Europa sono la prova che la tendenza economica generale del continente sta dando risultati inaspettati. Anche la Francia, infatti, dopo la Spagna e la Germania nei giorni scorsi, ha annunciato questa mattina un rallentamento dell'inflazione nel mese di dicembre. Se il mercato si attendeva per il mese di Natale un +6,4%, i prezzi d'oltralpe sono cresciuti solamente del 5,9%, registrando un nuovo calo dopo il 6,2% del mese di novembre. La ragione principale di tale inatteso rallentamento dell'inflazione è dettata, in Francia come negli altri due paesi confinanti, dalla riduzione dei prezzi dell'energia. Un'inflessione che si annuncia però solo temporanea, dato che si prevede che l'inflazione possa toccare il picco del 7% nei primi mesi del 2023 per poi assestarsi su valori di diminuzione più sostenibili a partire da marzo.