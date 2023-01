Brasile, Lula vuole linea dura contro responsabili assalto

Sono circa 1.500 le persone arrestate dopo l’irruzione nei palazzi delle istituzioni dei sostenitori di Bolsonaro. L’ex presidente è in una clinica in Florida per una occlusione intestinale parziale. Lula, che è rientrato in fretta a Brasilia, ha ricevuto la solidarietà internazionale e ha assicurato che "tutti i responsabili saranno individuati e giudicati" ascolta articolo Condividi

Sono circa 1.500 le persone arrestate in Brasile dopo l'assalto ai palazzi delle istituzioni. Si cercano anche i responsabili del blitz che per alcune ore ha fatto vacillare la democrazia del Paese sudamericano. Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, che è rientrato in fretta a Brasilia, ha ricevuto la solidarietà internazionale e ha fatto capire che per quelli che ha definito “terroristi” sarà adottata la linea dura. Lula ha parlato al telefono anche col presidente Usa Joe Biden, che ha promesso "sostegno incrollabile". Intanto, il medico di Jair Bolsonaro ha fatto sapere che l’ex leader si trova in un ospedale della Florida per una occlusione intestinale parziale.

L’assalto ai palazzi delle istituzioni vedi anche Brasile, assaltati palazzi del potere: circa 1.500 arresti Il Brasile, comunque, è ancora sotto shock per quello che è successo domenica scorsa. Migliaia di seguaci di Bolsonaro hanno fatto irruzione nelle sedi dei tre poteri simbolo dello Stato: Parlamento, governo e Corte suprema. Un assalto che ha ricordato quello realizzato a Capitol Hill dai seguaci di Donald Trump. Per un paio d'ore il popolo bolsonarista ha vandalizzato e devastato gli edifici che si affacciano sulla piazza dei Tre Poteri: porte sfondate, vetrate infrante, sedie e tavoli sfasciati, armadi saccheggiati, quadri d'autore sfregiati. Paulo Pimenta, ministro della Comunicazione, ha rivelato che c'è stato anche chi "ha orinato e defecato nel Palazzo del Planalto", sede del governo.

La linea dura di Lula vedi anche Lula rientrato a Brasilia, Bolsonaro: "Ripudio le accuse senza prove" Lula, che la momento dell’assalto non era a Brasilia, nelle scorse ore ha fatto ritorno in città, ha visitato i palazzi saccheggiati e ha promesso una linea dura contro i responsabili. Dallo Stato di San Paolo, dov’era in visita nelle zone alluvionate di Araquara, ha subito firmato il decreto per sancire l'immediato intervento federale del governo di Brasilia e la nomina di Rodrigo Garcia Cappelli come responsabile dell'operazione. Il presidente ha condannato l'attacco "vandalico e fascista" subito dagli edifici pubblici e assicurato che "tutti i responsabili saranno individuati e giudicati". Il capo dello Stato ha anche parlato di "atti terroristici", evocando la possibilità che "siano stati finanziati da uomini d'affari anche all'estero”.

La solidarietà internazionale e la telefonata Lula-Biden vedi anche Il golpe in Brasile nel 1964 e la dittatura militare: la storia. FOTO Al presidente Lula è subito arrivata la solidarietà da tutto il mondo, dagli Usa all'Italia, dalla Cina alla Russia, dall'Ue a Messico e Argentina. Ha anche parlato al telefono con Biden, che - ha fatto sapere la Casa Bianca - gli ha promesso "sostegno incrollabile" e lo ha invitato a Washington per l'inizio di febbraio. "Il presidente Biden condanna la violenza e gli attacchi alle istituzioni democratiche e al trasferimento pacifico del potere. I due leader hanno deciso di lavorare insieme a stretto contatto per i problemi che devono affrontare gli Stati Uniti e il Brasile, tra cui cambiamento climatico, sviluppo economico, pace e sicurezza", si legge in una nota.

Bolsonaro è in Florida vedi anche Planalto come Capitol Hill. Quando sono assediati i palazzi del potere Intanto, sentendosi chiamato in causa, dagli Stati Uniti è intervenuto anche Bolsonaro: ha cercato di prendere le distanze dagli atti di violenza definendoli "illegali", ma ha aggiunto che a suo avviso non sarebbero diversi da quelli commessi da militanti di sinistra nel 2013 e 2017. L’ex presidente si trova in Florida e nelle scorse ore è stato ricoverato in una clinica di Orlando per "forti dolori addominali". Il suo chirurgo, Antonio Luiz Macedo, ha spiegato all'agenzia Reuters che presenta una occlusione intestinale parziale che non dovrebbe essere oggetto di intervento chirurgico. "Un trattamento clinico dovrebbe risolverlo, come quando è stato ricoverato a San Paolo. Per cui non è una situazione grave", ha spiegato il medico. La permanenza di Bolsonaro negli Usa, però, potrebbe presto interrompersi: alcuni parlamentari hanno ipotizzato una sua estradizione. Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan, comunque, ha fatto sapere che per ora nessuna richiesta è arrivata dal Brasile.