Brasile: denunciati 'blocchi' alle infrastrutture petrolio

In Brasile, il Partito dei Lavoratori (Pt), guidato dal presidente Lula, ha denunciato che i bolsonaristi stanno bloccando la distribuzione di carburante nello Stato del Paranà, nel sud del Paese. Il presidente della formazione progressista, Gleisi Hoffmann, ha diffuso un video in cui i sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro "cercano di impedire" la distribuzione di idrocarburi nell'unità situata nel comune di Arauca’ria. Hoffmann, che è deputato federale per il Paranà, ha chiesto al governo regionale di mobilitare la Polizia Militare per disperdere i manifestanti, che, come accaduto a Brasilia, vogliono cacciare Lula dalla presidenza. La Federazione Unica dei Lavoratori del Petrolio (Fup), potente sindacato del settore, aveva avvertito poco prima di "possibili atti terroristici nelle raffinerie" della compagnia petrolifera statale Petrobras "in tutto il Paese".