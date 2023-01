Dallo Stato di San Paolo, dove si è recato per monitorare le devastazioni causate dalle inondazioni, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha condannato la violenza delle ultime ore, che "non ha precedenti". "Non è mai avvenuto nella storia di questo Paese", ha detto definendo l'attacco contro le istituzioni democratiche da parte dei sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro "vandalo e fascista". Lula ha ordinato la chiusura del centro di Brasilia, dove si trovano gli edifici amministrativi e governativi, per 24 ore, in attesa che la guardia nazionale ripristini l'ordine. Lo riporta la Bbc. (SEGUI LA NOTIZIA IN TEMPO REALE).