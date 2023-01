Caos in Brasile. I sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro hanno fatto irruzione in alcuni edifici istituzionali. Sono già riusciti a entrare nel palazzo del Congresso, nell'edificio del Planalto (sede dell'Esecutivo) e, secondo quanto riportano alcuni media locali, anche nell'edificio del Tribunale supremo elettorale (Tse). L’assalto una settimana dopo l'insediamento del presidente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva. Lula non si trova a Brasilia, ma è nello Stato di San Paolo in visita ad alcune aree alluvionate.

