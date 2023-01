Brasile, assalto al Congresso: le reazioni internazionali

Reazioni di condanna da tutto il mondo per l’assalto dei bolsonaristi all’area del Congresso di Brasilia. I leader internazionali hanno confermato il pieno sostegno al presidente in carica, Luis Inacio Lula da Silva, dagli Stati Uniti alla Ue, passando per l'Italia. Il presidente americano Joe Biden ha definito "terribile" la violenza dei sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. "Ogni atto di violenza contro le istituzioni democratiche deve essere condannato con grande fermezza. I risultati elettorali vanno sempre e comunque rispettati", sostiene su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, messaggio ritwittato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Condanniamo gli attacchi alla Presidenza, al Congresso e alla Corte Suprema del Brasile. Usare la violenza per attaccare le istituzioni democratiche è sempre inaccettabile. Ci uniamo al presidente Lula nel sollecitare la fine immediata di queste azioni", twitta il segretario di Stato Usa, Antony Blinken (SEGUI LA NOTIZIA IN TEMPO REALE).