Florida, Jair Bolsonaro ricoverato per “dolori addominali”

Ricoverato per “forti dolori addominali”. Jair Bolsonaro si trova all’AdventHealth Celebration di Orlando, in Florida. Lo scrive il sito del quotidiano carioca O Globo che ricorda come l’ex presidente brasiliano sia stato ricoverato più volte dopo l'accoltellamento durante la campagna elettorale nel 2018. La più recente a novembre, quando è stato assistito all'Ospedale delle Forze Armate a Brasilia.

La presa di distanza dall'insurrezione

L’ex presidente del Brasile, in Florida dalla fine dell'anno, ha preso le distanze dall’insurrezione che ha devastato l’area governativa di Brasilia. "Manifestazioni pacifiche - ha scritto su Twitter - nel rispetto della legge fanno parte della democrazia. Vandalismi e occupazioni di spazi pubblici come quelli di oggi, così come quelli fatti dalla sinistra nel 2013 e 2017, no". "Dovrebbe essere estradato in Brasile. Gli Stati Uniti non devono dare rifugio a quest'uomo autoritario che ha ispirato il terrorismo domestico in Brasile" ha detto Joaquin Castro, membro della commissione affari esteri della Camera. Sulla stessa lunghezza d'onda la giovane star progressista Alexandria Ocasio-Cortez.