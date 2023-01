Lula rientrato a Brasilia, Bolsonaro: "Ripudio le accuse senza prove"

Dopo i disordini delle scorse ore, il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, è tornato a Brasilia, dove ha constatato il saccheggio del Palazzo presidenziale e della Corte suprema da parte dei sostenitori di Jair Bolsonaro. Il capo di Stato aveva trascorso il pomeriggio ad Araquara, nello stato di San Paolo, flagellato dalle alluvioni. Da qui Lula aveva detto che il suo predecessore di estrema destra ha "incoraggiato" i "vandali fascisti" ad invadere i luoghi del potere nella capitale.

Bolsonaro: "Attacchi alle istituzioni sono illegali"

"Le manifestazioni pacifiche, secondo la legge, fanno parte della democrazia. Invece, i saccheggi e le invasioni di edifici pubblici come avvenuti oggi, così come quelli praticati dalla sinistra nel 2013 e nel 2017, sono illegali". Lo ha scritto su Twitter l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, negando la propria responsabilità per l'assalto alle istituzioni a Brasilia da parte dei suoi sostenitori. Bolsonaro ha assicurato che, nel corso del suo mandato ha "sempre" rispettato la Costituzione, "rispettando e difendendo le leggi, la democrazia, la trasparenza e la sacra libertà". "Ripudio le accuse, senza prove, che l'attuale capo dell'Esecutivo del Brasile mi ha attribuito", ha poi aggiunto. Allo stesso modo, Bolsonaro ha paragonato gli eventi accaduti ieri, che ha descritto come "depredazioni e invasioni" con le manifestazioni indette dalla sinistra", affermando che "sfuggono alle leggi", poiché "manifestazioni pacifiche e legali fanno parte della democrazia".