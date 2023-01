Brasile, Lula ha giurato come presidente per il terzo mandato

Luiz Inacio Lula da Silva ha giurato oggi in Parlamento come nuovo presidente del Brasile. Lula, già presidente per due mandati consecutivi tra il 2003 e il 2011, succede all'ultra conservatore Jair Bolsonaro. Si tratta del primo presidente nella storia del Brasile eletto per un terzo mandato. Nel suo primo discorso di fronte alle Camere riunite ha celebrato la "vittoria della democrazia" che gli ha permesso di vincere le elezioni di ottobre, nonostante le "minacce" dell'estrema destra che ancora non accetta il suo trionfo. "Se siamo qui, è grazie alla coscienza politica della società brasiliana", ha detto Lula al Parlamento dopo il giuramento. "La democrazia è la grande vincitrice", che ha "superato" le "minacce più violente alla libertà di voto", ha detto, riferendosi alla campagna contro il sistema di voto scatenata dall'ormai ex presidente Jair Bolsonaro, che ha sconfitto nelle elezioni di ottobre.