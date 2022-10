2/10 ©Ansa

Ma chi è Luiz Inacio Lula da Silva? Ex sindacalista, è nato il 27 ottobre del 1945 a Caetés. Figlio di un contadino analfabeta, è cresciuto in una famiglia povera, iniziando a lavorare a 12 anni È già stato presidente del Brasile dal 2003 al 2010. Nel 1964, dopo aver perso un dito mentre lavorava in fabbrica come tornitore, ha cominciato a interessarsi di attività sindacale e e nel 1978 è eletto presidente del sindacato dei lavoratori dell'acciaio (Sindicato dos Metalurgicos do ABC) di São Bernardo do Campo e Diadema

