Brasile, Lula vince il ballottaggio per un soffio: eletto presidente

Scoppiano felicità e tristezza in tutto il Brasile al termine degli spogli per il ballottaggio delle presidenziali che ha dato la vittoria a Lula. Caroselli di auto e moto, grida dalle finestre degli appartamenti, suoni di clacson e bandiere al vento riempiono le strade delle principali città. Da una parte i sostenitori dell'ex sindacalista, in lacrime di gioia, dall'altra il silenzio di delusione dei fan di Jair Bolsonaro. In una nazione spaccata a metà, le elezioni più polarizzate della storia del Paese si riflettono negli umori dei suoi cittadini, divisi da opposte tifoserie come in una finale della nazionale di calcio. A Rio de Janeiro, la seconda metropoli più grande del gigante sudamericano, gli elettori in festa si sono riversati sulla spiaggia, inondando con la loro allegria il quartiere di Copacabana. Mentre anche dalle 'favelas' sui morros (colline) partono fuochi di artificio a illuminare il cielo carioca.

Classe 1945, dalla famiglia di umili origini alla passione per sinistra

Lula, candidato del Partito dei lavoratori, è stato alla guida del Paese già dal 2003 al 2011. In quella che rappresenta una sfida personale, un riscatto politico ed umano dopo aver scontato 19 mesi di carcere sulla base di false accuse per corruzione, oltre al riaffermarsi di un progetto di società ben preciso, il 77enne Lula ha scelto come vice Geraldo Alckmin, ex avversario di destra alle presidenziali del 2006. L'alleanza con questo devoto cattolico, governatore di San Paolo, mira a creare un fronte repubblicano contro l'estrema destra per sbarrare la strada a Bolsonaro. Di Lula i media e lui stesso ricordano spesso le origini molto umili, figlio di una famiglia povera e analfabeta di Caetes, nello Stato brasiliano rurale di Pernambuco, dove è nato il 6 ottobre 1945. A 7 anni, con la madre e i 7 fratelli e sorelle si trasferì nella città costiera di Santos, nello Stato di San Paolo, ma Luiz Inacio dovette lasciare la scuola dopo la quarta elementare. La sua vita lavorativa cominciò a 12 anni, come lustrascarpe e venditore di strada, mentre a 14 trovò il suo primo lavoro regolare in una fabbrica di rame. Quindi proseguì gli studi e ricevette un diploma equivalente al conseguimento della scuola superiore. Nel 1956 nuovo trasferimento nella città di San Paolo, dove Lula con la famiglia visse in una piccola stanza nel retrobottega di un bar. A 19 anni perse il mignolo della mano sinistra in un incidente, mentre lavorava come operatore di una pressa in una fabbrica di componenti automobilistici e fu allora che si avvicinò al sindacalismo, osteggiato dalla dittatura militare al potere in Brasile, e per reazione la sua visione politica si indirizzò a sinistra.