Brasile, oggi il ballottaggio presidenziale tra Lula e Bolsonaro

Il Brasile spaccato torna alle urne in cerca del suo presidente. Un ballottaggio che si preannuncia un testa a testa all'ultimo voto , con una vittoria sul filo di lana. Nell'ultimo sondaggio elettorale realizzato dall'Ipec, commissionato da Globo, il leader di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva (Pt) ha il 50% delle intenzioni di voto, contro il 43% del presidente di destra, Jair Bolsonaro (Pl). Contando solo i voti validi, Lula ha il 54% dei suffragi contro il 46% di Bolsonaro. In entrambi gli scenari il risultato appare stabile, con i candidati che mantengono le stesse percentuali della precedente indagine. Secondo il rilevamento, il 5% degli elettori ha riferito di votare in bianco o nullo e il 2% non sapeva o non ha risposto.

Ieri Lula ha chiuso la campagna elettorale lungo l'avenida Paulista. C'era anche l'ex presidente dell'Uruguay, Josè Pepe Mujica, ad accompagnarlo. Poco prima Mujica aveva partecipato con Lula ad una conferenza stampa, in cui il leader di sinistra si è impegnato, in caso di vittoria, a "riportare il Brasile alla normalità". Anche un carosello di moto, soprattutto di lavoratori della gig economy che fanno consegne a domicilio in città, hanno sfilato lungo l'avenida Paulista, la principale arteria di San Paolo, a sostegno dell'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. I motociclisti portavano le bandiere di Lula ed hanno attraversato il viale facendo la L con le mani, suonando il clacson e dando colpi di accelerazione al motore. Le cosiddette 'motociate' (i cortei in moto) sono diventati famosi negli ultimi anni qualificandosi come manifestazioni a sostegno del presidente di destra, Jair Bolsonaro (Pl), spesso sulle autostrade, guidate dallo stesso capo di Stato.

Cosa ha fatto Bolsonaro

Nel loro ultimo giorno di campagna elettorale, i due candidati si sono spinti nei due territori chiave del Paese, per cercare di convincere gli indecisi, almeno 20milioni al primo turno. Bolsonaro è andato nel Minas Gerais, un collegio da 21 milioni di abitanti, conquistato da Lula alla tornata del 2 ottobre, storicamente importante per l'elezione del capo di Stato. Insieme al presidente, a Belo Horizonte per un carosello in moto e auto con le insegne verde-oro, anche Nikolas Ferreira, deputato di 26 anni da un milione e mezzo di suffragi, il più votato in Brasile e in assoluto nella storia del territorio a forte vacazione industriale. Una regione dove, nonostante l'appoggio del governatore Romeu Zema a Bolsonaro, secondo i sondaggi Quest, Lula continua ad essere in testa nelle intenzioni di voto col 45%, contro il 40% del presidente.

Sfida all’ultimo voto

"Una partita ancora aperta" la definiscono gli analisti, che non si sentono di escludere un epilogo a sorpresa. Al primo turno il leader del Pt aveva ottenuto il 48,43% dei voti (57.259.504) contro il 43,2% del candidato del Pl (51.072.345), conquistando 14 Stati, contro i 13 di Bolsonaro. Una vittoria mancata per uno scarto di circa 6milioni di suffragi, in un Paese da oltre 150milioni di elettori, che al ballottaggio potrebbe riservare nuove incognite. Se infatti è chiaro che l'Occidente progressista preme per Lula ( il New York Times si è schierato pubblicando un video in cui si afferma che le elezioni "definiranno il futuro del pianeta", e il quotidiano francese Le Monde ha ospitato una tribuna firmata dal leader del Pt) il quadro che emerge dal colosso sudamericano non è altrettanto nitido.