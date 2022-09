1/9 ©Getty

Anche se i sondaggi premiano Lula, che avrebbe un distacco compreso tra gli 11 e i 17 punti, il mondo del calcio, in controtendenza, è in gran parte schierato con Bolsonaro. Sono finiti i tempi in cui la Seleção era ispirata dai valori di progresso sociale e uguaglianza. Nel calcio brasiliano di oggi non ci sono più tanti rivoluzionari di sinistra alla Sócrates, il giocatore che amava Gramsci e che venne in Italia per giocare nella Fiorentina ma soprattutto per studiare la storia del Movimento operaio.

Brasile, la sfida di fuoco alla presidenza tra Lula e Bolsonaro