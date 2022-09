Brasile, la sfida di fuoco alla presidenza tra Lula e Bolsonaro

Domenica 2 ottobre 2022, milioni di brasiliani saranno chiamati alle urne per scegliere il prossimo presidente della Repubblica. A sfidarsi nella corsa elettorale, stavolta, ci saranno due big indiscussi della politica del Paese: Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro . Il primo, 76 anni, ex sindacalista, vecchio leader del Partito dei Lavoratori, ha già guidato il Brasile nei primi anni del terzo millennio: Lula ha mantenuto il potere dal 2003 fino al 2011, quando ha passato poi il testimone alla sua compagna di partito, Dilma Rousseff. Il secondo, Jair Bolsonaro, 67 anni, è invece l’attuale presidente del Paese sudamericano. Il cognome tradisce le sue origini: la famiglia del nonno paterno proveniva da un piccolo comune in provincia di Padova. Bolsonaro appartiene al Partido Social Liberal, di orientamento nazionalista e conservatore. Nel 2018, la sua vittoria al secondo turno era stata schiacciante: aveva stracciato con un amplissimo margine di vantaggio il suo avversario, Fernando Haddad (del partito di Lula).

Due big a confronto

approfondimento

Bolsonaro denunciato all’Aja per crimini contro umanità

Quattro anni dopo, però, le cose sembrano essere molto cambiate. I sondaggi, che già da settimane imperversano nelle tv e nei giornali del Paese (la sfida è molto sentita in Brasile e appassiona parecchio i cittadini), danno quasi per certa la vittoria del vecchio, ex presidente. Addirittura, la forbice sarebbe così importante da fare pensare a un’elezione diretta di Lula al primo turno, senza passare nemmeno per il ballottaggio programmato per il 30 ottobre (alcuni analisti parlano di un vantaggio di 15 punti percentuali). Quella tra Lula e Bolsonaro si preannuncia come una vera guerra personale: gli occhi sono puntati solo su loro due. Degli altri candidati, in Brasile, quasi non si parla: il progressista Ciro Gomes e l'esponente del Movimento Democratico Brasiliano Simone Tebet, ad esempio, non compaiono quasi mai nei dibattiti elettorali. Già scivolati nel buio del dimenticatoio: troppo forte la luce che emanano gli altri due grandi leader.

Una sfida di fuoco

La campagna elettorale dei due big è stata molto violenta, soprattutto per la polarizzazione e la tensione che si è creata intorno. I confronti, televisivi e non, tra i due si sono sempre consumati a raffiche di insulti. Più volte Bolsonaro ha indirizzato epiteti e insulti nei confronti del suo avversario. “La sua presidenza è stata la più corrotta della storia dl Brasile”, ha detto tuonando contro Lula. Il capo di Stato uscente non ha nemmeno avuto remore nel chiamare il suo avversario “ladro”, alludendo alle vicende giudiziarie che negli anni hanno effettivamente travolto Lula (vedi lo scandalo delle tangenti Petrobras nel 2016, per il quale l’ex sindacalista è stato in carcere tra il 2018 e il 2019). Dal canto suo, Lula ha sempre risposto criticando le politiche del suo avversario, colpevole – secondo lui - di un intervento sconsiderato nei temi ambientali (per la deforestazione e l’incenerimento dell’Amazzonia, in primis) e di una cattiva organizzazione delle scelte in ambito sanitario nel periodo più duro del Covid in Brasile.