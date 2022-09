Elezioni in Brasile, Bolsonaro e Lula si insultano in diretta tv

La sfida tra Jair Bolsonaro e l'ex leader Luiz Inácio Lula da Silva, i politici in corsa per le elezioni presidenziali in programma domenica prossima in Brasile, si fa senza esclusione di colpi. Durante l’ultimo faccia a faccia televisivo prima delle urne, tenuto negli studi della popolarissima Tv Globo e andato in onda alle 10.30 locali (le 3 di notte in Italia), i due si sono infatti resi protagonisti di un duro scontro nel quale non sono mancati insulti e attacchi personali. Il capo di Stato uscente ha dato dell’"ex carcerato e traditore del Paese" al rivale, che ha replicato accusandolo di essere un bugiardo e aver cercato di coprire la presunta corruzione di alcuni suoi parenti. Uno spettacolo sopra le righe che però potrebbe aver comunque smosso in un verso o nell’altro quel 14% di elettori ancora indecisi sulla preferenza da esprimere alle urne.

Gli attacchi di Bolsonaro

"In gioco c’è il futuro della Nazione”, ha esordito Bolsonaro. Che subito dopo si è scagliato contro l’avversario politico dandogli del ladro in riferimento a diversi scandali come quello della compagnia petrolifera Petrobras: “Il Brasile era una cleptocrazia e lui era il capo di questa grande organizzazione criminale”. Il politico di estrema destra ha quindi affermato di aver vinto le elezioni del 2018 proprio per porre fine alla corruzione dei governi del Partito dei Lavoratori, la formazione che ha guidato la nazione per 13 anni prima con Lula e poi con Dilma Rousseff. Il leader uscente, che secondo gli ultimi sondaggi ha uno svantaggio a doppia cifra, non si è risparmiato neppure sugli attacchi personali, talvolta pronunciati a microfono spento quando non era il suo turno di parlare. “I tuoi figli hanno rapinato milioni di imprese", ha tuonato a proposito dei 18 mesi trascorsi in cella dall'ex presidente per una condanna a 12 anni annullata lo scorso anno dalla Corte Suprema. E ancora: “Quando eri al potere si iniziavano i bambini al sesso”.