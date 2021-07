Lula a Sky TG24, appello a Draghi: Paesi ricchi diano vaccini a poveri

L’ex presidente del Brasile, prosciolto a marzo dalle accuse di riciclaggio e corruzione per le quali è stato in carcere 580 giorni, parla della pandemia nel suo Paese e attacca Bolsonaro: “Deve essere giudicato responsabile perché non ha preso la pandemia sul serio. Avrebbe potuto acquistare 70 milioni di vaccini dall’Oms, non lo ha fatto perché non credeva negli scienziati”. Poi sulla situazione a Cuba: “Ogni società ha il diritto democratico di manifestare. Deve essere tolto l’embargo Usa”. ALLE 19:30 L'INTERVISTA INTEGRALE DURANTE SKY TG24 MONDO

Luiz Inacio Lula da Silva ha vissuto tante vite, le ultime da Presidente del Brasile, poi le accuse per riciclaggio e corruzione che lo hanno portato in carcere. Queste accuse sono cadute e oggi può legittimamente sfidare Jair Bolsonaro. Negli ultimi sondaggi per le prossime elezioni presidenziali del 2022, Lula è davanti a tutti con il 48% delle preferenze al primo turno e in un eventuale ballottaggio con l’attuale Presidente, il vantaggio che gli viene attribuito è enorme: 58% rispetto al 31% di Bolsonaro. E allora, diamo il benvenuto a Sky tg24 all’ex presidente Lula.

Grazie, è un piacere parlare ancora una volta con la stampa italiana.

Parliamo innanzitutto della lotta alla pandemia. Di fronte a una delle sfide maggiori della storia recente, a chi ha fatto politica a livelli così alti, chiediamo una visione globale. Ci sono Paesi - per restare vicini al Brasile- come Cuba e Venezuela - che non hanno accesso a tutti i vaccini per ragioni politiche, altri Paesi - in Africa - che non hanno accesso ai vaccini per ragioni economiche. Cosa si deve fare? Che messaggio manda al Presidente del Consiglio Draghi, in vista del G20 di Ottobre?

Io penso che ci manchi una governance mondiale che tenga conto della realtà del mondo di oggi. Le Nazioni Unite oggi non rappresentano più la geopolitica attuale, e devono invece aiutare a preparare gli esseri umani a fermare il coronavirus, una pandemia che è nata in Cina, è arrivata in Italia, in tutta Europa, in Brasile in vari Paesi del mondo. È arrivata e non esiste una soluzione immediata, uno Stato da solo non può risolvere il problema: da molto tempo dico che il vaccino debba diventare un bene per l'umanità. I Paesi ricchi devono poter garantire che tutti i Paesi - a prescindere dalla loro condizione economica - possano ricevere i vaccini perché tutti gli abitanti del pianeta hanno il diritto di essere curati con dignità. Ho già mandato un messaggio a Biden, a Macron, ad Angela Merkel, in Cina, devono porgere la mano a quelli che non hanno possibilità: Cuba e Venezuela e Iran sono vittime di un blocco e non ricevono i vaccini per l’embargo, molti Paesi non hanno soldi. C'è sempre un modo di emarginare una parte della umanità. Quindi, se potessi mandare un messaggio al Presidente Draghi direi che è importante che al G20 di ottobre sia presa la decisione da parte di tutti i Paesi di sopperire alle deficienze dei vaccini nei Paesi più poveri. L'appello che vorrei fare è questo: il vaccino non è solo per chi lo può comprare ma per tutti gli esseri umani.

Il Covid ha colpito duramente in Brasile. Nel mondo, è il secondo Paese per numero di decessi dopo gli Stati Uniti con oltre mezzo milione di morti dall’inizio della pandemia, più di milleduecento al giorno ancora nell’ultima settimana. Lula ha definito il Presidente Bolsonaro un genocida. C’è anche una commissione d’inchiesta che sta indagando sull’acquisto dei vaccini. Lei pensa che Bolsonaro debba essere processato? Se sarà eletto Presidente nel 2022 cosa farà contro Bolsonaro?

La verità è che il nostro Presidente deve essere giudicato responsabile perché non ha preso la pandemia sul serio. Non credeva nel coronavirus, nonostante tutte le informazioni di quanto si verificava in Italia, nonostante le informazioni dalla Cina. Diceva che era solo un raffreddore, una influenza che uccideva solo le persone più anziane. Ha trattato con disprezzo la situazione: avrebbe dovuto creare un comitato scientifico per orientare il Brasile, per stabilire un protocollo con delle regole chiare. Avrebbe potuto acquistare 70 milioni di vaccini dall’Oms, non lo ha fatto perché non credeva negli scienziati, nei medici, non credeva ai lavoratori. Ha creduto invece nella clorochina, un medicinale usato contro la malaria. Centinaia di migliaia di brasiliani sono morti, uomini e donne. Il Brasile ha un grande parte di responsabilità, Bolsonaro non ha agito con serietà, non ha rispettato il popolo, il congresso e la corte suprema. Non ha rispettato l'esperienza di altri Paesi e per questo è possibile che prima o poi sia processato e giudicato. Già una commissione di inchiesta sta indagando per corruzione sull'acquisto di vaccini in Brasile. Aspettiamo di vedere cosa uscirà da questa Commissione per sapere che decisione prendere. E se non succederà niente fino alle elezioni, Bolsonaro sarà in ogni caso giudicato dal popolo nelle prossime elezioni. Il Brasile non ha problemi con nessun Paese: il Brasile deve ristabilire i suoi rapporti che ha sempre avuto con tutti i Paesi.