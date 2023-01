Guerra in Ucraina, Russia impiega i detenuti per la produzione di armi

Per aumentare la produzione di armi, cruciale per il proseguimento di quella che Mosca continua a chiamare "operazione militare speciale" in Ucraina, la Russia impiega il lavoro dei detenuti in carcere. Lo riferisce nel suo aggiornamento quotidiano l'intelligence della Difesa britannica. "E' molto probabile che il settore manifatturiero della difesa russo ricorra all'utilizzo di manodopera carceraria nel tentativo di soddisfare le richieste di produzione in tempo di guerra - spiega l'analisi quotidiana di Londra. Nel novembre 2022, Uralvagonzavod (UVZ), il più grande produttore di carri armati della Russia, ha dichiarato ai media locali che avrebbe impiegato 250 detenuti dopo aver incontrato il Servizio penale federale (FSIN)" (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).