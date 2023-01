Ucraina, Baltici e Polonia discutono di collaborazione

Nella giornata di oggi si svolgerà a Varsavia un incontro tra i presidenti dei parlamenti di Lituania (Viktorija Čmilytė-Nielsen), Estonia (Jüri Ratas), Lettonia (Edvards Smiltēns), e Polonia (Tomasz Grodzki). Durante l'incontro, i Presidenti dei Parlamenti dei quattro Paesi discuteranno delle modalità di sviluppo della cooperazione parlamentare in risposta alle minacce geopolitiche in arrivo dalla Russia. Secondo quanto affermato prima della partenza per Varsavia dal presidente del parlamento lituano, "la guerra iniziata dalla Russia contro l'Ucraina è una grande sfida per il sistema di sicurezza europeo. I paesi baltici e la Polonia assumono una posizione molto simile sulle principali questioni relative allo sviluppo della sicurezza nell'Europa centrale e orientale, nonché sulle misure da adottare nei confronti della Russia. Poiché ci stiamo avvicinando al primo anniversario dell'aggressione della Russia all'Ucraina, l'incontro di Varsavia sarà una buona opportunità per armonizzare le posizioni e discutere ulteriori passi parlamentari comuni per raggiungere i nostri obiettivi comuni".