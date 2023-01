9/15 ©Getty

In ogni caso, per il generale Camporini non si intravede un sostanziale cambiamento: "La svolta si ha se cambiamo le condizioni sul terreno e le condizioni non stanno cambiando, la qualità delle truppe russe è quella che è, la disponibilità della logistica è quella che è e queste cose non sono destinate a cambiare in modo significativo" nel breve termine