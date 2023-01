Guerra Ucraina, Soledar conquistata dal Gruppo Wagner. Kiev smentisce

La smentita di Kiev

L'esercito ucraino, però, smentisce le affermazioni del capo dei mercenari della Wagner. I russi dicono che Soledar è sotto il loro controllo, questo non è vero", afferma il rappresentante del gruppo orientale delle forze armate dell'Ucraina Serhiy Cherevaty come riporta Ukrainska Pravda. "Sembra che l'ubicazione di Prigozhin non sia vera, e non si trova nelle miniere di Soledar", aggiunge Kiev.