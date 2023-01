Yermak a Sky TG24: "È il momento per il Papa di venire a Kiev. Aspettiamo Meloni"

Il capo dell'Ufficio della presidenza di Kiev si appella a Papa Francesco per "dare un segnale alla Russia per fermare la distruzione che ha avviato". Poi ringrazia il governo italiano per "ciò che è stato fatto e per ciò che sarà fatto nei prossimi mesi". E sulla situazione sul campo spiega: "La battaglia di Soledar non è ancora finita come dicono i russi. Situazione difficilissima, continuiamo a combattere. Abbiamo ancora bisogno di armi". Sui negoziati di pace con la Russia: "Al momento non sono in corso".