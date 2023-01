Putin potenzia l'esercito: la Russia avrà un milione e mezzo di soldati entro il 2026. Intanto, il presidente ucraino Zelensky fa sapere che la premier Meloni “sarà presto a Kiev” e il Consiglio Supremo di Difesa ha ribadito l'impegno dell'Italia a difendere la sovranità territoriale dell'Ucraina. Un sostegno che la presidente della Commissione Ue von der Leyen ha assicurato “per tutto il tempo necessario”. Soldati ucraini sono arrivati in Usa per imparare ad usare il sistema di difesa aerea americano Patriot per difendere il proprio Paese dagli attacchi missilistici russi. Intanto sono 45 le persone uccise nell'attacco al palazzo residenziale di Dnipro, in uno dei bombardamenti più sanguinosi dall'inizio della guerra in Ucraina.

