Yermak a Sky TG24: “È il momento per il Papa di venire a Kiev"

Il capo dell'Ufficio della presidenza di Kiev si appella a Papa Francesco per "dare un segnale alla Russia per fermare la distruzione che ha avviato". Poi ringrazia il governo italiano per "ciò che è stato fatto e per ciò che sarà fatto nei prossimi mesi". E sulla situazione sul campo spiega: "La battaglia di Soledar non è ancora finita come dicono i russi. Situazione difficilissima, continuiamo a combattere. Abbiamo ancora bisogno di armi". Sui negoziati di pace con la Russia: "Al momento non sono in corso"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Un appello a Papa Francesco per fermare la distruzione avviata dalla Russia e il ringraziamento al governo italiano per il suo appoggio, in attesa della visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono due dei temi toccati dal capo dell'Ufficio della presidenza ucraina di Kiev Andriy Yermak a Sky TG24, durante l'intervista di Michele Cagiano. Sulla situazione sul campo spiega: "La battaglia di Soledar non è ancora finita come dicono i russi. Situazione difficilissima, continuiamo a combattere. Abbiamo ancora bisogno di armi". E sui negoziati di pace con la Russia: "Al momento non sono in corso" (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Parliamo della situazione sul campo. Sul fronte di Donetsk i russi si disputano la vittoria tra Wagner e ministero della Difesa. Ma qual è realmente la situazione a Soledar?

Al momento non abbiamo ancora raggiunto la città di Donetsk, lo faremo e libereremo l’intera regione. Ora stiamo combattendo, la battaglia di Soledar non è finita come dicono i russi e continua, così come continua a Bhakmut. I nostri soldati, i nostri eroi, continuano a tenere la loro posizione, la situazione è difficile, i combattimenti sono sanguinosi.