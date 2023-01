Guerra Ucraina, Zelensky: "La Russia prepara nuova fase, servono armi"

Dopo l'attacco russo a Dnipro che ha provocato almeno 40 morti tra i civili, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio serale su Telegram, ha spronato i partner del proprio Paese all'invio di nuove armi e risorse difensive per l'Ucraina. Secondo Zelensky la Russia starebbe preparando "un nuovo tentativo di prendere l'iniziativa nella guerra", per far fronte al quale serve "coordinare gli sforzi di tutti i membri della coalizione per l'Ucraina". L'invito di Kiev ai Paesi della coalizione è dunque quello di accelerare il processo decisionale di invio di nuove armi.

Indicativi e importanti in questo senso potranno essere il Forum di Davos, il prossimo incontro della cosiddetta "coalizione Ramstein" e altri non meglio specificati incontri bilaterali annunciati per le prossime settimane dal presidente ucraino nel suo messaggio.