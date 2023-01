Guerra Ucraina, Lavrov: "Usa con la Russia come Hitler con gli ebrei"

Gli Usa e i suoi alleati vogliono mettere in pratica "una soluzione finale" contro la Russia "come Hitler per gli ebrei". Usa parole durissime, contro gli Stati Uniti, il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov, in conferenza stampa a Mosca. E aggiunge: "Le relazioni tra Russia e Usa non saranno più quelle che erano un tempo".