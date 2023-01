Denys Monastyrskyi ( Brovary, nella regione di Kiev. Tra le vittime anche il suo vice, Yevhen Yenin e il segretario di Stato del Ministero degli affari interni, Yurii Lubkovich. L'aeromobile era diretto a Kharkiv. Intanto il servizio di emergenza statale ucraino ha aggiornato il bilancio delle vittime dello schianto dell'elicottero a Brovary, a est di Kiev, riducendo a 14 il numero di morti, tra cui un bambino. I feriti sono 25, tra cui 11 bambini, che sono stati ricoverati in ospedale. "Da quasi un anno la Russia sta perseguendo una strategia della distruzione e del terrore, provando a sottomettere il popolo ucraino. Abbiamo assistito a questa strategia a Bakhmut, a Soledar e, più di recente, a Dnipro. Ma gli ucraini stanno resistendo e l'Unione europea continuerà a sostenerli per tutto il tempo necessario con il nostro sostegno militare grazie all'aumento della Peace facility europea" e "personalmente sono d'accordo con la fornitura di carri armati all'Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo intervento al Parlamento europeo a Strasburgo. Il ministro degli Interni ucraino CHI ERA ) è morto nello schianto dell'elicottero caduto vicino ad un asilo a, nella regione di Kiev. Tra le vittime anche il suo vice,e il segretario di Stato del Ministero degli affari interni,. L'aeromobile era diretto a. Intanto il servizio di emergenza statale ucraino ha aggiornato il bilancio delle vittime dello schianto dell'elicottero a Brovary, a est di Kiev, riducendo ail numero di morti, tra cui un bambino. I feriti sono, tra cui 11 bambini, che sono stati ricoverati in ospedale. "Da quasi un anno lasta perseguendo una strategia della distruzione e del terrore, provando a sottomettere il popolo ucraino. Abbiamo assistito a questa strategia a Bakhmut, a Soledar e, più di recente, a. Ma gli ucraini stanno resistendo e l'Unione europea continuerà a sostenerli per tutto il tempo necessario con il nostro sostegno militare grazie all'aumento della Peace facility europea" e "personalmente sono d'accordo con la fornitura di carri armati". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo intervento al Parlamento europeo a Strasburgo.

Gli Usa e i suoi alleati vogliono mettere in pratica "una soluzione finale" contro la Russia "come Hitler per gli ebrei" ha detto il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov in conferenza stampa a Mosca. "Non siamo stati noi a iniziare la guerra, ma siamo noi che dovremo finirla". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al forum economico di Davos in videocollegamento.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: